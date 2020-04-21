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СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке Израиля в небе над Пальмирой

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Системы ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля в небе над Пальмирой. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает сирийское агентство САНА.

По его данным, были сбиты несколько ракет.

31 марта Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили израильский ракетный удар по военному аэродрому Шайрат недалеко от города Хомс.

Военные Израиля регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны армии Сирии.

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