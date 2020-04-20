Трамп намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Минске

Президент США Дональд Трамп предложил назначить заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в понедельник, 20 апреля.

Отмечается, что ранее она выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России. Также Фишер была заместителем главы миссии США при НАТО.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске заявил, что США в ближайшее время назначат посла в Белоруссии после более чем десятилетнего его отсутствия.

В Белоруссии нет посла США с 2008 года. В тот год государство отозвало Михаила Хвостова, занимавшего этот пост, из Вашингтона на фоне введения американской стороной санкций против белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах Соединенных Штатов. С августа 2018 года этот пост занимает Дженнифер Мур. В октябре 2019 года дипломат заявила, что американский посол в лучшем случае прибудет в Минск не раньше весны 2020 года.

Отношения Белоруссии со странами Запада улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, отмечает ТАСС. Это привело к расширению штата посольства США в Минске до 10 сотрудников. В начале 2019 года стороны официально объявили о снятии ограничений на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне.

Белорусские правозащитники периодически сообщают о нарушениях прав человека в стране. В 2014 году комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, осуждающую эту страну за систематические нарушения таких прав.