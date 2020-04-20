Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами

Посольство России и Бенине и Того проверяет информацию о возможном захвате судна в Гвинейском заливе, на котором могли быть россияне. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском дипломатическом представительстве в понедельник, 20 апреля.

«Такая информация была, судно было атаковано пиратами в территориальных водах Бенина, по некоторой информации, якобы там могли быть российские моряки, мы проверяем эту информацию», — сказали в пресс-службе.

На данный момент обращений от соотечественников не поступало.

Британский портал Dryad Global, освещающий тему безопасности в море, сообщил 19 апреля, что группа неизвестных захватила контейнеровоз Tommi Ritscher в районе Бенина. Судно шло под флагом Португалии.

По информации портала, предполагаемые пираты добрались до судна на катере. 11 членов экипажа грузового судна скрылись в специальном защищенном помещении, а еще восемь человек не успели это сделать.

По данным портала, членами экипажа являются граждане России, Украины, Болгарии и Филиппин.

Утром 20 апреля контейнеровоз запросил помощь у Нигерии, которая, предположительно, направила на место ЧП патрульный катер NNS OSE с членами Нигерийского военно-морского флота.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.

По словам собеседника агентства, Tommi Ritscher построено в 2014 году на верфи в Китае. Оператором является немецкая компания Reederei Gerd Ritscher. Корабль ходит под флагом Португалии и приписан к Мадейре.

В декабре 2019 года пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе и захватили экипаж. Инцидент произошел у берегов Западной Африки, когда корабль направлялся из Анголы в Того.