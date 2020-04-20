Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

В Новосибирской области умер четвертый человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По данным оперативного штаба на 22 часа 20 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов. Четыре человека скончались», — говорится в заявлении.

В штабе отметили, что четвертый умерший — 38-летний мужчина. Пневмония у него развилась на фоне сопутствующих патологий: сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность и морбидное ожирение.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 2019 пациентов. 10 071 человек были сняты с контроля врачей.

Первый пациент с коронавирусом в Новосибирской области скончался 14 апреля. Им оказался мужчина 68 лет, у которого тоже было несколько патологий.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом. С начала эпидемии зарегистрировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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