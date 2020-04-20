Прямой эфир
Сюжет:

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области умер четвертый человек с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Вакцина, созданная быстро, может вызвать аутоиммунное заболевание»
Профессор Тель-Авивского университета Иегуда Шенфельд — о борьбе с коронавирусом и о том, как изменит мир пандемия COVID-19

«По данным оперативного штаба на 22 часа 20 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выписаны с отрицательными результатами тестов. Четыре человека скончались», — говорится в заявлении.

В штабе отметили, что четвертый умерший — 38-летний мужчина. Пневмония у него развилась на фоне сопутствующих патологий: сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность и морбидное ожирение.

Под медицинским наблюдением в Новосибирской области остаются 2019 пациентов. 10 071 человек были сняты с контроля врачей.

Первый пациент с коронавирусом в Новосибирской области скончался 14 апреля. Им оказался мужчина 68 лет, у которого тоже было несколько патологий.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом. С начала эпидемии зарегистрировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт призвал разработать в России систему реабилитации пациентов после COVID-19
Минздрав выразил надежду на улучшение ситуации с COVID-19 к лету

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020