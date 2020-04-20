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МЧС устанавливает причины пожара на заводе в Воронеже

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В Воронеже произошел пожар на территории завода ГК DoorHan, который производит гаражные ворота и дверные системы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области.

Информация о возгорании поступила спасателям 19 апреля в 22:07. Пожар удалось ликвидировать в 22:32. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, пишет ИА «Абирег».

Пламя повредило камеру полимеризации на площади 50 кв. м. Причины возникновения огня устанавливаются.

26 марта в Липецкой области произошел пожар на территории завода стройматериалов. Там загорелись деревянные поддоны. В результате пострадали два человека, их госпитализировали.

Известно, что на момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. В тушении задействовали поливомоечные машины.

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