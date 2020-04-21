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Группа «Черкизово» присоединилась к благотворительному проекту #МыВместе

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Группа «Черкизово» окажет россиянам финансовую и продовольственную помощь в период пандемии. Запущен целый ряд программ, говорится в релизе, поступившем «Известиям».

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Компания присоединилась к благотворительному проекту помощи пожилым людям #МыВместе, организованному «Общероссийским народным фронтом» при поддержке Фонда Росконгресс, волонтерских организаций и «Ростелеком». Цель проекта — обеспечить пожилых людей в разных регионах страны всем необходимым в период самоизоляции: продуктами, лекарствами и помощью в решении бытовых проблем. «Черкизово» выступает одним из финансовых партнеров проекта. Выделенные компанией средства будут направлены на закупку необходимых товаров.

«Сегодня из-за ситуации с распространением коронавируса огромное количество людей во всем мире живут в самоизоляции. В это трудное время в особом внимании со стороны общества нуждаются люди старшего поколения, которым категорически противопоказано выходить из дома: для их здоровья новое заболевание предоставляет наибольшую опасность. Поэтому мы рады поддержать проект #МыВместе», — рассказала руководитель управления по работе с госорганами и общественными организациями группы «Черкизово» Анастасия Михайлова.

Также компания помогает продуктами малообеспеченным гражданам и многодетным семьям. Так, в апреле группа передала около 6 т свинины Елецкому мясокомбинату в Липецкой области для последующего изготовления партий тушенки, которая затем войдет в состав продовольственных наборов для малоимущих жителей области.

В ряд других регионов компания направит в подарок жителям продукцию мясопереработки. Это, в частности, более 8,6 тыс. батонов сырокопченой колбасы для малообеспеченных жителей Воронежской области и 5 тыс. батонов для подмосковных многодетных семей. Также 7 тыс. батонов колбас будет направлено для врачей московского региона.

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