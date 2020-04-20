Городское кладбище загорелось в Уссурийске

Сухая трава загорелась на кладбище в Уссурийске. Протяженность возгорания по фронту составила 1 км.

Пожар зафиксирован на улице Русской. По данным специалистов, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Случаи палов травы фиксируются в Уссурийском городском округе ежедневно. В основном возгорания происходят вблизи населенных пунктов. К зоне риска относят села Воздвиженка, Глуховские Сады и Новоникольск. Местным жителям рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.

На территории городского округа действует пожароопасный режим. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят штрафы.