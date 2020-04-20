Убийство пенсионера раскрыли в Саратове

В Саратове по горячим следам раскрыли убийство 62-летнего жителя Ленинского района. По подозрению в преступлении задержан ровесник убитого, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в субботу, 18 апреля, 62-летний местный житель отправился на поиски своей бывшей сожительницы, которая ранее похитила у него мобильный телефон. Мужчина предположил, что та может находиться в доме у знакомого на улице Черниговской. Пенсионер вошел в дом, но нашел только спящего хозяина жилища, пишет ИА «Взгляд-инфо».

При себе у мужчины был им лично переделанный пневматический пистолет. Чтобы разбудить хозяина дома он выстрелил из него в стену, а затем два раза в голову спящего. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

20 апреля сообщалось, что в Краснодарском крае пенсионера заподозрили в убийстве соседа по больничной палате. Инцидент произошел в ночь на 18 апреля в одной из городской больниц. 73-летнему мужчине показалось, что он находится дома, а его 39-летний сосед по палате якобы проник в его домовладение.