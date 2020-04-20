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В Екатеринбурге начали расследовать массовое заражение коронавирусом в больнице

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Материалы по заражению коронавирусной инфекцией COVID-19 в центральной городской клинической больнице № 1 Екатеринбурга переданы для проверки в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил замгубернатора Павел Креков.

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По его словам, поскольку речь идет о нанесении вреда здоровью, ответственность за это будет «самого широкого профиля».

«Все те, кто виноват в этой ситуации, начиная от администраторов и заканчивая конкретными виновными, будут нести достаточно жесткое наказание», — цитирует Крекова «РИА Новости».

В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения, передает RT.

Также замгубернатора отметил, что основной причиной заражения послужило поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе своей ежедневной деятельности.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что источником распространения инфекции в больнице, по предварительным данным, стал врач, заразившийся от соседки, живущей с ним в одном доме, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день сообщалось, что больницу закрыли на карантин. Предварительный диагноз «коронавирус» поставлен 78 пациентам и врачам медицинского учреждения. По информации властей, у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно, только один человек находится в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 52 пациента, умер один человек.

За прошедшие сутки в России, как сообщили в оперштабе, зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлено 47,1 тыс. случаев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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