Тверская галерея представит виртуальную выставку «Помнит мир спасенный»

В Тверской областной картинной галерее откроют выставку «Помнит мир спасенный. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии 60–80-х годов XX в. из архива Тверского фотоклуба». Людям предлагают ознакомиться с экспозицией виртуально.

Как сообщают «Тверские ведомости», экспозиция состоит из фотографий, сделанных несколькими поколениями фотографов из областного фотоклуба. Наиболее ранняя работа датируется 1945 годом. Фотографию «Первый день Победы в Калинине» выполнил Георгий Скарлотов.

По данным издания, многие члены фотоклуба были участниками Великой Отечественной войны. Большой вклад в работу клуба внес фронтовой корреспондент, журналист Лев Михновский. С 1962 года и до конца жизни он развивал фотографию в Калининской (Тверской) области.

16 апреля Владимир Путин принял решение перенести дату празднования победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.