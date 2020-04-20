Полицейские задержали восьмерых подозреваемых в разбое в Москве

Московские полицейские задержали восьмерых подозреваемых в разбойном нападении, которое было совершено в 2015 году. Об этом 20 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, москвич в 2014 году занял у своей знакомой 6 млн рублей. Женщина попросила вернуть долг, когда оговоренный срок возврата еще не истек. Получив отказ, она обратилась за помощью к знакомым с криминальным прошлым. Теневые коллекторы пришли к должнику и, угрожая применением опасного для жизни и здоровья насилия, забрали его деньги и автомобиль Mercedes Gelandewagen. Общий материальный ущерб составил порядка 7 млн рублей.

В июле 2015 года по данному факту было возбуждено уголовное дело, а в конце марта 2020 года в Москве, Московской области и Кабардино-Балкарской Республике задержали восьмерых злоумышленников, четверо из них имеют судимости. В ходе обыска в их жилищах было найдено оружие и боеприпасы. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о хранении оружия. Подозреваемые заключены под стражу. Сотрудники МВД устанавливают возможных соучастников разбоя, а также проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям.

15 апреля сообщалось, что в Московской области был задержан подозреваемый в ограблении квартиры, в которой находились дети.