Прямой эфир

Мост через реку Урал перекрыли из-за паводка в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Илекском районе Оренбургской области в понедельник, 20 апреля, перекрыли мост через Урал из-за весеннего паводка. Об этом предупредили в УМВД по региону. С 11 часов ограничено движение транспортных средств на автомобильной дороге «подъезд к с. Нижнеозерное от а/д А-305 Оренбург–Илек — граница с Республикой Казахстан».

Водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями. Так, в село Илек можно проехать по магистрали Мухраново–Чесноковка или Илек–Ташла–Соболево. В Оренбург можно добраться по дорогам Мухраново–Чесноковка, Переволоцкий — Зубочистка 2-я, сообщает РИА «Оренбуржье».

Напомним, в Ростовской области из-за подъема уровня воды в реках 17 апреля подтопило два населенных пункта, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о хуторе Кургане и станице Елизаветинской. Вода добралась до территории населенных пунктов и попала на частные подворья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мост подтопило из-за паводка в Самарской области
Зону возможного подтопления при паводке назвали в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020