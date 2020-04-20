Мост через реку Урал перекрыли из-за паводка в Оренбуржье

В Илекском районе Оренбургской области в понедельник, 20 апреля, перекрыли мост через Урал из-за весеннего паводка. Об этом предупредили в УМВД по региону. С 11 часов ограничено движение транспортных средств на автомобильной дороге «подъезд к с. Нижнеозерное от а/д А-305 Оренбург–Илек — граница с Республикой Казахстан».

Водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями. Так, в село Илек можно проехать по магистрали Мухраново–Чесноковка или Илек–Ташла–Соболево. В Оренбург можно добраться по дорогам Мухраново–Чесноковка, Переволоцкий — Зубочистка 2-я, сообщает РИА «Оренбуржье».

Напомним, в Ростовской области из-за подъема уровня воды в реках 17 апреля подтопило два населенных пункта, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте». Речь идет о хуторе Кургане и станице Елизаветинской. Вода добралась до территории населенных пунктов и попала на частные подворья.