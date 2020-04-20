МИД Ирана заявил о предстоящих консультациях Тегерана, Москвы и Анкары по САР

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал президенту Сирии Башару Асаду о предстоящих в ближайшее время консультациях астанинской тройки по САР. Об этом сообщило возглавляемое им ведомство.

Также Зариф, находящийся с визитом в Дамаске, обсудил с Асадом развитие ситуации в Сирии, в том числе конституционный комитет, Идлиб и политический процесс, цитирует сообщение «РИА Новости».

19 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Ан-Нусра» обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Идлиб. При этом нападения со стороны подконтрольных Турции незаконных формирований в Идлибе за последние сутки не регистрировались.

Четырьмя днями ранее стало известно, что в Сирии группа из 27 боевиков сдалась правительственным войскам. Они рассказали, что их готовили инструкторы из США для организации диверсий на сирийских объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также совершения терактов.

Перебежчики также сдали десятки единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы западного производства. По словам боевиков, оружие предоставили американцы.