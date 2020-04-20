Мужчина в Лианозово проломил череп оппоненту во время ссоры

Московские полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжких травм мужчине в ходе конфликта. Об этом 20 апреля агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночь на 17 апреля в квартире на Новгородской улице. Оттуда госпитализировали 47-летнего мужчину с множественными ушибами, гематомами лица, переломом височной кости и закрытой травмой живота.

Утром 19 апреля полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Им оказался безработный местный житель. По версии следствия, он, находясь в квартире по месту проживания, в ходе ссоры жестоко избил потерпевшего. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет РИАМО.

18 апреля сообщалось, что под Кировом неизвестные избили приехавших по вызову врача и водителя «скорой». Проводится доследственная проверка, личности нападавших устанавливаются.