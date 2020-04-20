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Вертолетные перевозки возобновили в отдаленные поселки Коми

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В Республике Коми возобновили вертолетные рейсы в отдаленные поселки. Мера связана с планируемым закрытием зимних автомобильных дорог.

Как сообщает министерство инвестиций, промышленности и транспорта республики, пассажирские перевозки на вертолетах Ми-8 организованы в Ижемском и Усть-Цимленском районе.

Начиная с 20 апреля по понедельникам вертолеты будут перевозить граждан по маршруту Печора–Кипиево–Брыкаланск–Няшабож–Ижма–Кипиево–Брыкаланск–Няшабож–Ижма–Усть–Цильма. По средам Усть–Цильма–Ижма–Кипиево– Брыкаланск–Няшабож–Ижма–Усть–Цильма. По пятницам — Усть–Цильма–Ижма–Няшабож–Брыкаланск–Кипиево–Печора, пишет ИА «Комиинформ».

С 21 апреля вертолет начнет курсировать по маршруту Усть – Цильма – Окунев Нос – Медвежка – Новый Бор – Ермица – Харьяга – Новый Бор – Медвежка – Окунев Нос – Бугаево – Уег – Усть – Цильма. Перевозки будут организованы по вторникам и четвергам.

Между тем с 6 апреля уменьшилось количество автобусов, курсирующих между Сыктывкаром и Кировом. Транспорт начал ходить одни раз в день. Мера принята в связи с введением в регионе режима самоизоляции для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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