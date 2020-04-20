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Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральная прокуратура России передала в суд уголовное дело о катастрофе SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли более 40 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 20 апреля.

Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области.

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«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту авиакатастрофы 05.05.2019 самолета RRJ-95B ПАО «Аэрофлот» в Международном аэропорту Шереметьево», — сказано в сообщении.

Командиру экипажа Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта по ч. 3 ст. 263 УК РФ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

15 апреля Следственный комитет России завершил расследование по данному делу.

По данным следствия, Евдокимов имел специальную подготовку и опыт управления самолетами разных типов. При этом его действия привели к тому, что он «создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна».

Командир экипажа вину не признает, находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел вечером 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета он вернулся из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

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