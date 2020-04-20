Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

Предварительный диагноз «коронавирус» поставлен 78 пациентам и врачам городской больницы № 1 Екатеринбурга. Об этом в понедельник, 20 апреля, написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

«Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», — отметил он.

Глава региона отметил, что ситуация в медучреждении находится под контролем. Большинство зараженных чувствуют себя хорошо, и у них не наблюдается никаких признаков заболевания. Состояние только одного пациента, по словам Куйвашева, оценивается как тяжелое.

В настоящий момент больница закрыта на карантин.



Губернатор также сообщил, что первым заболевшим в медучреждении стал врач, который, в свою очередь, заразился коронавирусом от соседки по дому. Как пишет информационный порта URA, это 68-летний врач-хирург. Сейчас он находится в ГКБ № 40 города.

Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, правительство региона, как сообщил Куйвашев, рассматривает возможность поселить врачей на время пандемии коронавируса в местных гостиницах.

В Свердловской области, по данным портала, на сегодняшний день зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 52 пациента, умер один человек.

За прошедшие сутки в России, как сообщили в оперштабе, зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлено 47,1 тыс. случаев.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.