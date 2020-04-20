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Житель Приморья на самоизоляции пробежал 100 км вокруг своей кровати

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Фото: instagram.com/Якухный Дмитрий (@yakuhnyi_dmitry)
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Спортсмен из Приморского края Дмитрий Якухный пробежал 100 км вокруг собственной кровати, находясь на самоизоляции. Об этом 20 апреля он рассказал «РИА Новости».

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По его словам, он должен был принимать участие в марафоне на 250 км по пустыне Сахара в апреле, однако мероприятие перенесли из-за коронавируса.

«Решил, соблюдая режим самоизоляции, пробежать дома 100 км вокруг кровати», — заявил спортсмен.

Якухный отметил, что готовился к марафону в течение девяти месяцев и решил проверить свои силы. Его инициативу поддержала вся семья, дети даже на какое-то время составили компанию, а жена снимала его на видео. Домашний марафон продлился почти десять часов, а соседи отнеслись к этому с пониманием. Преодолеть дистанцию помогла музыка и правильный рацион питания, состоящий из апельсинов и бананов. Как пишет сайт kp.ru, через каждые 10 км спортсмен менял направление, чтобы голова не кружилась и самочувствие не ухудшалось.

Спортсмен рассказал, что обычно на 35-м и 75-м километре наступает «стена», то есть нехватка углеводов, но он старался питаться и пить по графику. Дистанция, которую преодолел россиянин у себя дома, была измерена с помощью специального гаджета, пишет НСН.

15 апреля сообщалось, что в поселке Подъяпольское в Приморском крае закрыли въезд и выезд из-за двух местных жителей, зараженных коронавирусом. Отмечается, что зараженные пренебрегали предписаниями о самоизоляции. Они вернулись из Московской области в конце марта. Сейчас больные лечатся в инфекционном госпитале краевой клинической больницы № 2.

корона

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 20 апреля, в Приморье зарегистрировано 97 случаев коронавируса, двое умерли, четыре пациента вылечились.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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