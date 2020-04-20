Житель Приморья на самоизоляции пробежал 100 км вокруг своей кровати

Спортсмен из Приморского края Дмитрий Якухный пробежал 100 км вокруг собственной кровати, находясь на самоизоляции. Об этом 20 апреля он рассказал «РИА Новости».

По его словам, он должен был принимать участие в марафоне на 250 км по пустыне Сахара в апреле, однако мероприятие перенесли из-за коронавируса.

«Решил, соблюдая режим самоизоляции, пробежать дома 100 км вокруг кровати», — заявил спортсмен.

Якухный отметил, что готовился к марафону в течение девяти месяцев и решил проверить свои силы. Его инициативу поддержала вся семья, дети даже на какое-то время составили компанию, а жена снимала его на видео. Домашний марафон продлился почти десять часов, а соседи отнеслись к этому с пониманием. Преодолеть дистанцию помогла музыка и правильный рацион питания, состоящий из апельсинов и бананов. Как пишет сайт kp.ru, через каждые 10 км спортсмен менял направление, чтобы голова не кружилась и самочувствие не ухудшалось.

Спортсмен рассказал, что обычно на 35-м и 75-м километре наступает «стена», то есть нехватка углеводов, но он старался питаться и пить по графику. Дистанция, которую преодолел россиянин у себя дома, была измерена с помощью специального гаджета, пишет НСН.

15 апреля сообщалось, что в поселке Подъяпольское в Приморском крае закрыли въезд и выезд из-за двух местных жителей, зараженных коронавирусом. Отмечается, что зараженные пренебрегали предписаниями о самоизоляции. Они вернулись из Московской области в конце марта. Сейчас больные лечатся в инфекционном госпитале краевой клинической больницы № 2.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 20 апреля, в Приморье зарегистрировано 97 случаев коронавируса, двое умерли, четыре пациента вылечились.

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