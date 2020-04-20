Правительство разрешило выдачу добытчикам лицензий на экспорт драгметаллов

Правительство России разрешило Минпромторгу выдавать генеральные лицензии на экспорт золота и серебра в слитках. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 20 апреля.

Генеральные лицензии уравняют золотодобытчиков в правах с банками. Ранее добывающие компании могли экспортировать металл только по разовым лицензиям, привязываемым к конкретному контракту.

ПАО «Полюс» и Polymetal сообщили, что обсуждают с несколькими иностранными контрагентами потенциальные поставки золота, передает «Интерфакс».

В конце февраля Российская пробирная палата сообщила, что Россия в 2019 году увеличила экспорт золота в слитках в 8,37 раза в сравнении с предыдущим годом — до 116,075 т против 13,87 т.

При этом закупки монетарного золота Банком России в 2019 году значительно уменьшились — на 42% в сравнении с 2018 годом, до 158,6 т. На 1 января 2020 года резервы исчислялись 2270,56 т. За 2018 год Центробанк РФ купил 273,715 т золота, и на 1 января 2019 года резервы в золоте насчитывали 2111,93 т.