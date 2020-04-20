Несанкционированную свалку нашли на льду реки в Якутии

На ледовой переправе в Якутии обнаружили несанкционированную свалку отходов. На лед были сброшены испортившиеся товары из грузовика.

Свалку обнаружили на ледовой переправе Нижний Бестях – Хатассы. В ходе проверки установлено, что мусор оставил гражданин после эвакуации грузовика, который провалился под лед в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ИА SakhaNews. Он оставил на льду фрукты, овощи, пластиковые и картонные коробки.

В отношении перевозчика товара инициировано административное расследование. Перевозчик оштрафован.

По требованию прокуратуры поверхность реки Лены расчищена.