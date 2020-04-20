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В Москве 60 пациентов стали донорами плазмы для больных с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Донорами плазмы в Москве стали 60 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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По ее словам, новым инфицированным уже проводят процедуры переливания плазмы крови данных доноров.

«<…> Мы надеемся, что их количество (доноров плазмы. — Ред.) будет и дальше расти. Переливание сейчас получают пациенты, которые проходят лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице №52», — заявила вице-мэр.

Накануне власти Москвы анонсировали выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших.

Денежное вознаграждение донорам будет предоставляться из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

Все желающие сдать плазму крови после победы над коронавирусной инфекцией могут ежедневно с 9:00 до 19:00 обращаться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили в начале апреля ученые из Гонконга. В настоящий момент в России в разработке и тестировании этой технологии принимают участие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница №52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова.

Совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи специалисты изучают иммунитет доноров. Как отмечают медики, кровь выздоровевших от COVID-19 содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в Москве зафиксировано 26 350 случаев заражения, в том числе 2026 — за последние сутки.

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По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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