Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы
Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Хвенько был начальником отдела охраны общественного порядка с 2011 года, награжден государственными и ведомственными наградами.
Начал карьеру в органах внутренних дел в 1982 году милиционером-водителем 2-го полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мосгорисполкома. За время своей службы в милиции он прошел путь от рядового патрульно-постовой службы до командира роты батальона ОМОН при ГУВД города Москвы.
Являлся участником боевых действий в составе объединенной группировки войск МВД РФ на территории Северного Кавказа с 1999 по 2002 год.
В 2006-2011 годах занимал должность командира полка патрульно-постовой службы милиции УВД по Западному административному округу Москвы.
Соболезнования в связи с кончиной выразили руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве и УВД по Западному округу Москвы.