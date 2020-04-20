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Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы

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Фото: МВД РФ
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Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.

Хвенько был начальником отдела охраны общественного порядка с 2011 года, награжден государственными и ведомственными наградами.

Начал карьеру в органах внутренних дел в 1982 году милиционером-водителем 2-го полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мосгорисполкома. За время своей службы в милиции он прошел путь от рядового патрульно-постовой службы до командира роты батальона ОМОН при ГУВД города Москвы.

Являлся участником боевых действий в составе объединенной группировки войск МВД РФ на территории Северного Кавказа с 1999 по 2002 год.

В 2006-2011 годах занимал должность командира полка патрульно-постовой службы милиции УВД по Западному административному округу Москвы.

Соболезнования в связи с кончиной выразили руководство и личный состав ГУ МВД России по г. Москве и УВД по Западному округу Москвы.

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