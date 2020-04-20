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Трассу Борское–Гвардейск отремонтируют за 89,5 млн рублей

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Власти Калининградской области готовы выделить на ремонт трассы Борское–Гвардейск–Истровка 89,5 млн рублей. Информация о торгах по поиску подрядчика появилась на сайте госзакупок.

Как сказано в материалах аукциона, длина автомобильной дороги составляет 6,35 км. На ней необходимо сделать выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, укрепить обочины.

Работы планируется завершить до 28 сентября 2020 года. Подрядную организацию должны выбрать 28 апреля.

Калининград.Ru поясняет, что это дорога регионального значения, но при этом является дублером федеральной трассы. В этом году планируется отремонтировать участок от развязки до Гвардейска.

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