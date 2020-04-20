Первую партию мальков кеты выпустили в реку Амур

Лососевые рыбоводные филиалы начали выпуск мальков кеты в естественную среду обитания в бассейн реки Амур. Первым работу выполнил Биджанский завод в Еврейской автономной области.

В реку Биджан отправились около 8,9 млн особей жизнестойкой молоди кеты. Также в апреле выпуск молодняка произведут на Анюйском и Гурском заводах. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В мае выпуск мальков произведут на Тепловском рыбозаводе и Удинском заводе в Хабаровском крае.

В 2019 году сотрудники Амурского филиала Главрыбвода заложили на инкубацию около 70,6 млн икринок лососевых. Это составляет 88% от государственного плана.