Прямой эфир

Фотозоны и площадку для воркаута обустроят в омском сквере Молодоженов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске продолжатся работы по благоустройству сквера Молодоженов. Общая стоимость первой очереди работ превышает 9 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее на территории высадили деревья, построили спортивные площадки, разбили клумбы, установили скамейки, малые архитектурные формы и скульптуру влюбленных. Также в сквере провели наружное освещение, сделали парковку, тротуар и переходные зоны.

В этом году здесь создадут новые прогулочные зоны, построят тротуары, сделают большую детскую игровую площадку, организуют фотозоны, разобьют цветники и газоны, а также установят арт-объекты. По просьбе местных жителей в сквере Молодоженов оборудуют место для занятий воркаутом. Его площадь составит более 100 кв. м, передает ИА «Город55».

Напомним, благоустройство «Зеленого острова» в Омске станет многолетним проектом по примеру бульвара Победы, Театральной площади, Советского парка. В течение этого года проведут торги на проектно-сметную документацию, составят проект и только к осени смогут приступить к первому этапу — земляным работам. В перечень территорий для благоустройства на 2020 год включено пять городских пространств: «Зеленый остров», Дом дружбы (улица Краснопресненская), «Городская поляна» (1-й мкрн в Кировском округе), сквер «Юбилейный» (улица Труда) и сквер имени Павлика Морозова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парки и скверы в Омске обработают против клещей
Памятник Владимиру Высоцкому решили установить в Омске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020