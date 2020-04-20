Фотозоны и площадку для воркаута обустроят в омском сквере Молодоженов

В Омске продолжатся работы по благоустройству сквера Молодоженов. Общая стоимость первой очереди работ превышает 9 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее на территории высадили деревья, построили спортивные площадки, разбили клумбы, установили скамейки, малые архитектурные формы и скульптуру влюбленных. Также в сквере провели наружное освещение, сделали парковку, тротуар и переходные зоны.

В этом году здесь создадут новые прогулочные зоны, построят тротуары, сделают большую детскую игровую площадку, организуют фотозоны, разобьют цветники и газоны, а также установят арт-объекты. По просьбе местных жителей в сквере Молодоженов оборудуют место для занятий воркаутом. Его площадь составит более 100 кв. м, передает ИА «Город55».

Напомним, благоустройство «Зеленого острова» в Омске станет многолетним проектом по примеру бульвара Победы, Театральной площади, Советского парка. В течение этого года проведут торги на проектно-сметную документацию, составят проект и только к осени смогут приступить к первому этапу — земляным работам. В перечень территорий для благоустройства на 2020 год включено пять городских пространств: «Зеленый остров», Дом дружбы (улица Краснопресненская), «Городская поляна» (1-й мкрн в Кировском округе), сквер «Юбилейный» (улица Труда) и сквер имени Павлика Морозова.