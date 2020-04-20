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Бесермянскую усадьбу откроют в музее «Лудорвай» в Удмуртии

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В музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии появится бесермянская усадьба. Открытие запланировано на сентябрь 2020 года.

Сейчас в заповеднике работают усадьба Вострикова в секторе «Центральные удмурты» и усадьба Ямщикова в секторе «Южные удмурты». Есть на территории музея ветряная мельница шатрового типа и пасечный комплекс «муштор».

Как поясняет ИА «Сусанин», бесермяне — это финно-угорский малочисленный народ России, происхождение которого до сих пор не изучено. У медиков и ученых есть гипотезы: это удмуртизированные турки или тюркизированные удмурты.

На территории Удмуртии бесермяне проживают в 41 населенном пункте, основном на севере республики.

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