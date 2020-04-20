Назван возраст большинства новых зараженных коронавирусом в Москве

Более 80% пациентов, которые за последние сутки заболели коронавирусом в Москве, младше 65 лет. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице на сегодняшний день зафиксировано 26 350 случаев заражения, в том числе 2026 — за последние сутки.

Среди новых инфицированных 44% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — в возрасте от 46 до 65 лет. Также среди новых пациентов с COVID-19 в Москве 15,5% — пожилые люди в возрасте от 66 лет. Число заболевших в городе детей составляет 4,5% от общего количества.

Сообщается, что все новые зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3 446.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков, введенных властями Московского региона 15 апреля.

Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

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