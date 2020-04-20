Прямой эфир

Семь аистов выпустили на волю из волонтерского центра под Псковом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники волонтерского центра помощи «Дом Белого Аиста», расположенного в Псковской области, выпустили на волю сразу несколько аистов. Среди этих птиц — аист, которого нашли в деревне Новая Середка Лужского района Ленинградской области.

Как сообщает телеканал «78», в общей сложности на воле оказались семь аистов. Теперь они свободны и летают по деревне, где расположен волонтерский центр.

Этот центр является единственным в России, где помогают аистам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Он построен на деньги благотворителей и является совместным проектом двух особо охраняемых природных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орнитолог рассказал о передаче вирусов от птиц людям
Перелетные птицы начали возвращаться в Подмосковье раньше обычного

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020