Семь аистов выпустили на волю из волонтерского центра под Псковом

Сотрудники волонтерского центра помощи «Дом Белого Аиста», расположенного в Псковской области, выпустили на волю сразу несколько аистов. Среди этих птиц — аист, которого нашли в деревне Новая Середка Лужского района Ленинградской области.

Как сообщает телеканал «78», в общей сложности на воле оказались семь аистов. Теперь они свободны и летают по деревне, где расположен волонтерский центр.

Этот центр является единственным в России, где помогают аистам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Он построен на деньги благотворителей и является совместным проектом двух особо охраняемых природных территорий.