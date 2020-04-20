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Росздравнадзор проверит качество медпомощи скончавшейся после выписки пациентки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Росздравнадзор проведет проверку качества оказания медицинской помощи москвичке, которая скончалась у подъезда после того, как ее выписали из больницы. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с распространенной в СМИ информацией о смерти женщины, выписанной из столичной городской больницы после лечения от пневмонии, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку медучреждения, в котором оказывалась медицинская помощь пациентке», ― говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что 48-летняя Елена Ч. умерла по возвращении из больницы на лавке возле дома по улице Ботанической. В столичном ведомстве уточнили, что пациентка была госпитализирована 17 апреля в городскую больницу № 52 с небольшой температурой и подозрением на пневмонию.

19 апреля ее выписали, поскольку тест на коронавирус был отрицательным, доставили домой и порекомендовали вызвать врача, отметили в ведомстве. По их словам, женщине вызвали бригаду скорой помощи сразу после ухудшения ее самочувствия около подъезда. Специалисты приехали через 11 минут, однако к этому моменту москвичка скончалась.

По факту инцидента инициирована внутренняя проверка, а причина смерти станет известна после проведения вскрытия, подчеркнули в департаменте.

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