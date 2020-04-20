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Антисемитские выпады выросли в 2019 году на 18%

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Количество антисемитских выпадов с применением насилия во всем мире за прошлый год выросло на 18%, свидетельствуют данные ежегодного доклада Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете, с которым ознакомились «Известия».

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За весь 2019 год количество серьезных и насильственных антисемитских инцидентов в разных странах достигло 456 случаев (в 2018 году их было отмечено 387), отмечается в представленном 20 апреля отчетном докладе Центра. Это стало максимальным показателем за последние шесть лет, закрепившим негативную тенденцию к неуклонному росту антисемитизма в последние несколько лет.

Наибольшее число антисемитских инцидентов происходило в последний год в США, Великобритании, Франции и Германии. В России, для которой антисемитизм в целом не особо актуален, за год произошло всего три инцидента, мотивированных недобрыми чувствами к евреям.

Начавшаяся в этом году пандемия коронавируса грозит еще больше обострить антисемитские настроения, отметил президент Европейского еврейского конгресса (ЕКК) Вячеслав Моше Кантор. По его словам, уже в первые месяцы пандемии рост в ряде СМИ и в заявлениях ультраправых политиков в Европе и Америке и политических лидеров Ирана стали звучать прямые намеки на то, что именно евреи стоят за распространением вируса и получают выгоду от этой ситуации.

В этой связи он отметил, что, помимо задачи остановить пандемию и справиться с ее экономическими последствиями, мировые лидеры должны заодно принять эффективные меры против роста популизма и экстремизма, которые лишь обостряются с текущим кризисом.

«Именно из-за этих тревожных и опасных тенденций мы собрали на Пятом всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме в январе 2020 года 50 мировых лидеров, — сказал господин Кантор «Известиям». — Нам удалось включить вопрос о важности борьбы с антисемитизмом в глобальную повестку дня. Но следующим шагом должен стать согласованный и скоординированный международный план действий.

Тем не менее народ, переживший геноцид, год от года чувствует себя всё в меньшей безопасности, что подкрепляет своими выводами как нынешний доклад Центра Кантора, так и выводы других организаций. По данным агентства Европейского союза по основным правам человека, почти 40% проживающих в Европе евреев то и дело задумываются об эмиграции, тогда как 70% опасаются выделяться на улицах еврейскими атрибутами.

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