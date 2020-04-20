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Петербургские медики помогут больным COVID-19 на Ямале

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В Ямало-Ненецкий автономный округ отправили группу медиков из Санкт-Петербурга. Они будут помогать больным коронавирусной инфекцией. Также они привезут необходимые для лечения лекарства,

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19 апреля из якутского Талакана в Ноябрьск на Ямале самолет доставил 14 человек с Чаяндинского месторождения. У них болезнь протекает в тяжелой форме.

Как сообщает телеканал «78», в ближайшее время всех работников, которые находятся на месторождении, протестируют на COVID-19 методом ПЦР. По результатам тестирования оперативный штаб компании примет решение о дальнейшей стратегии противоэпидемических мероприятий.

За сутки в России выявили 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Это данные на 20 апреля, которые сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Больше всего новых заболевших в Москве — 2026 человек. Далее следует Подмосковье (578) и Санкт-Петербург (86).

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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