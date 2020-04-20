В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям. Такая мера предусмотрена проектом поправок в Гражданский кодекс в случае недопустимого воздействия на соседний участок. Например, создание тени. В законопроекте указано даже, кто вправе собирать яблоки, упавшие на чужую землю, это владелец участка, на котором оказались плоды. Сейчас поправки в Гражданский кодекс отправлены на общественное обсуждение.