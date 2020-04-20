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ВЭБ.РФ запустил агрегатор мер антикризисной поддержки бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ВЭБ.РФ, «Корпорация МСП» и маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф» запустили единую платформу мер поддержки предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции.

Меры, связанные с льготным кредитованием, налогообложением, проверками бизнеса, смягчением условий по закупкам и другим послаблениям, представлены на сайте поддержка.вэб.рф.

Платформа поможет предпринимателям сориентироваться во всех существующих антикризисных мерах, порядке их использования и даст возможность получить комплексную поддержку для сохранения и последующего развития бизнеса.

С расширением перечня мер поддержки информация будет обновляться. Платформу дополнят и антикризисными предложениями институтов развития и корпораций.

«Малые и средние предприниматели первыми ощутили экономические последствия пандемии. Правительство ведет активную работу по реализации антикризисных мер поддержки», — отметил председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов.

По его словам, госкорпорация вместе с «Корпорацией МСП» выступают инструментами правительства. Как добавил Шувалов, сохранение малых предприятий остается принципиально важной задачей, как и формирование стратегии их развития после кризисного этапа.

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