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Около 18 т медсредств доставили из КНР на Урал

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Из КНР Челябинской и Свердловской области отправили порядка 18 т медицинского инвентаря. Средства индивидуальной защиты должны распределить между двумя регионами.

Как пишет сайт «Первого областного», самолет приземлился в ночь на 19 апреля в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. Это гуманитарная помощь Русской медной компании и Фонда святой Екатерины.

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На борту—– более 2,1 млн одноразовых масок, 14 тыс. очков, более 20 тыс. одноразовых щитков, 1 тыс. бесконтактных термометров, 10 тыс. защитных комбинезонов и 4 тыс. перчаток.

Это уже третий рейс из четырех подобных. Средства на инвентарь были выделены главой Совета директоров Русской медной компании Игорем Алтушкиным.

Свердловская и Челябинская области должны получить одинаковое количество изделий. Разделят гуманитарную помощь областные власти. Предыдущие партии уже распределены по больницам Среднего и Южного Урала.

19 апреля сообщалось, что из Китая в Россию доставят до конца мая 1,6 млн защитных костюмов. Как рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров, уже отгружено более 300 тыс. защитных костюмов.

Он отметил, что Россия тоже производит защитные костюмы, но ранее на отечественных предприятиях делали только радиационно-стойкие костюмы и костюмы для химических производств.

По данным на 19 апреля, в России 42 853 заболевших COVID-19, из них 6060 случаев зарегистрированы в Москве. В общей сложности 3291 человек вылечился, умер 361 пациент.

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