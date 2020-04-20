Костин допустил смену риторики США в отношении санкций против России

Риторика США касательно санкций против России может измениться на фоне раскручивания американскими властями антикитайской темы из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.

«Возможно, на ближайшую предвыборную перспективу эта тема (обвинение Китая в создании коронавируса. ― Ред.) станет куда более горячей, чем тема санкций. Я допускаю, что пластинка сменится. Хотя при этом всё равно американский истеблишмент настроен русофобски, и, по моему мнению, каких-либо улучшений в вопросе о санкциях не будет», ― отметил председатель правления банка.

Он пояснил, что это может произойти на фоне того, что США поменяли «свой интерес» после выпуска телеканалом Fox сюжета о том, что коронавирус был создан в лаборатории. В результате, по словам главы ВТБ, американский лидер Дональд Трамп начал раскручивать антикитайскую тему, отодвинув антироссийские санкции на второй план.

Костин подчеркнул, что у антироссийских санкции абсолютная американская внутриполитическая природа, так как они являлись главным оружием Демократической партии против действующего президента Соединенных Штатов, которого ее члены и сторонники долгое время считали связанным с Россией.

В начале апреля США, страны-члены Евросоюза, Украина, Грузия и Великобритания заблокировали на Генассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам бороться с пандемией нового коронавируса. Помимо РФ, соавторами резолюции выступили еще 28 стран.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,4 млн случаев заболевания, умерли более 165 тыс. человек, вылечились — 625 тыс.