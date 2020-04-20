За сутки от коронавируса в России скончались 44 человека

За прошедшие сутки от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, в России скончались 44 человека. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, за все время эпидемии в стране умели 405 пациентов.

При этом всего за сутки выявили 4268 новых случаев заражения, всего в России коронавирус зафиксирован у 47 121 человека.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

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