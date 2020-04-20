Прямой эфир

Названы сроки спуска на воду подлодки-носителя беспилотника «Посейдон»

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атомная субмарина проекта 098531 «Хабаровск», которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», будет спущена на воду в апреле-мае, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Форменное разнообразие: подводные лодки «Ясень» меняют внешний вид
Стало известно, как выглядят новейшие многоцелевые субмарины проекта 885М

Отмечается, что испытания подлодки продлятся два года.

Строительство субмарин класса «Хабаровск» ведет «Севмаш». Точные характеристики подлодок проекта 09851 до сих пор не разглашаются. По данным источников, водоизмещение составляет около 10 тыс. т, скорость – 32 узла.

В апреле в Северодвинске официально спустили на воду «Белгород». Она станет испытательным носителем «Посейдонов».

Год назад немецкое издание Stern выразило беспокойство из-за подлодки «Белгород». Отмечалось, что субмарина может взять на борт аппараты «Посейдон», которые издание прозвало торпедами Судного дня.

Журналисты указали, что новейшие российские беспилотники невероятно мощные и с легкостью уничтожат, например авианосную группу США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США рассказали о «головной боли» из-за неуловимых подлодок России
Названы способные уничтожить человечество подводные лодки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020