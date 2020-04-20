В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса

Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

По его словам, создать с нуля вирус, подобный возбудителю COVID-19, который поражал бы отделы дыхательных путей, практически невозможно.

Однако вирусы нередко адаптируют в ходе экспериментов, с целью понять влияние патогена на другой вид.

«Мы берем вирус летучих мышей, берем клетки человека, наливаем вирус, проводим определенные манипуляции, и в конце концов мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии», — сказал Лукашев в эфире «России 1» 19 апреля.

Профессор добавил, что этот процесс невозможно будет отследить по геному вируса.

В последнее время всё чаще звучат версии о том, что пандемия началась после утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане, ставшем эпицентром распространения коронавируса.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся работал в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

Однако глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заверил, что человечество пока не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.