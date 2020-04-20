У скончавшейся у подъезда москвички не выявлен коронавирус

У скончавшейся у подъезда своего дома москвички не была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщило 19 апреля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Ранее в этот же день стало известно, что 48-летняя Елена Ч. умерла по возвращению из больницы на лавке возле дома по улице Ботанической.

В столичном ведомстве уточнили, что пациентка была госпитализирована 17 апреля в городскую больницу № 52 с небольшой температурой и подозрением на пневмонию.

«Женщину осмотрели врачи, ей провели необходимые обследования, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ легких. По данным томографии, изменений легких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат», — рассказали в пресс-службе, добавив, что пациентка была активна и сама передвигалась.

В этой связи 19 апреля ее выписали, доставили домой и порекомендовали вызвать врача, отметили в ведомстве. По их словам, женщине вызвали бригаду скорой помощи сразу после ухудшения ее самочувствия около подъезда. Специалисты приехали через 11 минут, однако к этому моменту москвичка скончалась.

По факту инцидента инициирована внутренняя проверка, а причина смерти станет известна после проведения вскрытия, подчеркнули в департаменте.

В свою очередь, РЕН ТВ сообщает, что обстоятельства случившегося проверяет Следственный комитет. По информации телеканала, жительница столицы страдала циррозом печени.