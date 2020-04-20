Макгрегор рассказал об изменениях в жизни после задержания в 2018 году

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгегор рассказал о том, как ему удалось найти мотивацию для возобновления карьеры после задержания из-за нападения на автобус в апреле 2018 года. Соответствующую публикацию с признанием он разместил на своей странице Instagram в воскресенье, 19 апреля.

5 апреля 2018 года на парковку арены «Барклайс» в Бруклине ирландский боец ММА и еще несколько человек совершили нападение на автобус с командой Хабиба Нурмагомедова и другими участниками турнира UFC 223. Нападавшие бросали в транспортное различные предметы, сам Макгрегор кинул металлическую тележку и разбил стекло, вследствие чего травмы получили бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг.

Спустя несколько часов после инцидента ирландец добровольно явился в одно из отделений полиции Нью-Йорка, был задержан, а затем отпущен под залог. Макгрегору предъявили обвинения в угрозах физическим насилием, нападении, повлекшем травму, создании опасной ситуации и преступном причинении ущерба. По самому серьезному обвинению ему грозило тюремное заключение до семи лет.

26 июля 2018 года боец предстал перед судом по обвинениям в хулиганстве и причинении ущерба. Ирландец признал себя виновным и смог избежать тюремного заключения. Суд обязал его полностью возместить убытки автобусной компании, назначил ему пять дней общественных работ в бруклинских церквях, кроме того, спортсмену предстояло пройти курс тренингов по управлению гневом.

«Я собрал все свои силы в кулак, чтобы привести жизнь в порядок, и добился своего. Никогда не поздно пытаться выйти на новый уровень. Никогда! И неважно, на каком уровне вы находитесь сейчас. Всегда можно стать лучше. Удачи...Упорный работа. Сосредоточенность. Нацеленность — равняется результатам!» — написал Макгрегор.

Он также опубликовал обложку журнала Fighters Only, на которой размещено его фото после победы над американцем Дональдом Серроне в Лас-Вегасе 19 января 2020 года, и отметил, снова добился успеха благодаря работе над собой.

Прошедший бой в рамках турнира UFC 246 стал первым для Макгрегора после перерыва, продлившегося более года. Конор победил Серроне техническим нокаутом на 41-й секунде 1-го раунда. Прямую трансляцию боя показывал телеканал РЕН ТВ.

В настоящий момент на счету ирландца 22 победы и четыре поражения.