После смерти госпитализированной и брошенной у дома москвички начата проверка

Следователи начали проверку после смерти москвички, которая несколько дней назад была госпитализирована в одну из столичных клиник, но затем брошена возле подъезда своего дома, передает РЕН ТВ.

Ранее в воскресенье, 19 апреля, телеканал сообщал, что страдавшая циррозом печени 48-летняя Елена Ч. попала в больницу 17 апреля после ухудшения самочувствия. Однако уже в воскресенье после безуспешных попыток дозвониться до ее сына женщину привезли обратно и оставили на лавке возле дома на улице Ботанической. Там она и скончалась.

Комментариями врачей или сотрудников правоохранительных органов телеканал не располагает.