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Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что первые признаки выхода на плато по заболеваемости новым типом коронавируса SARS-CoV-2 могут появиться на следующей неделе. Об этом он заявил в воскресенье, 19 апреля, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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По его словам, о том, что пик заболеваемости еще не пройден, говорит ежесуточный рост числа инфицированных.

«Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он также допустил, что на следующей неделе в России могут быть приняты новые решения относительно дальнейших действий. В то же время Песков подчеркнул, что властям необходимо продумать «очень сложную комбинацию», связанную «с полным приоритетом здоровья граждан, но еще и с необходимостью не дать задохнуться экономике», пишет «Газета.ру».

17 апреля президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости, вызываемой коронавирусом, в России еще не пройден. Глава государства также подчеркнул, что причиной возникновения новых очагов инфекции нередко становятся недоработки чиновников.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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