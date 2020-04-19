Прямой эфир
Сюжет:

Кружковое движение НТИ провело онлайн-хакатон о борьбе с COVID-19

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Major League Hacking провело онлайн-хакатон для поиска решений для борьбы с пандемией коронавируса. Двухдневный марафон завершился в воскресенье, 19 апреля.

К участию в рамках проекта Local Hack Day были приглашены школьники и студенты из разных сфер: программирование, инженерия, биология, химия, гуманитарные предметы. Участвовать можно было как в команде, так и индивидуально.

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом
Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят врачи

Задачей участников было найти и разработать технологические решения для нового средства индивидуальной респираторной защиты, модель прогнозирования распространения инфекции, создать сервис фильтрации фейковых новостей о COVID-19 и игру для обучения правильному поведению в период эпидемии, а также провести биоинформатический анализ генома SARS-CoV-2 и предложить другие решения для борьбы с коронавирусом.

Проводился марафон на специальной игровой платформе, в рамках которой участники могли взаимодействовать между собой на протяжении всего мероприятия.

«Подготовка и участие в этом хакатоне не только помогут школьникам и студентам с пользой провести вынужденные каникулы, но и позволят нам выявить перспективные технологические команды, способные решать задачи на новых рынках», — отмечала руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Онлайн-хакатон стал одним из инструментов отбора молодежных команд на интенсив «Остров Кружкового движения» с акселерацией и подготовкой продуктов к выводу на B2C-рынок, в финал конкурса «Цифровой прорыв» и других федеральных проектов.

Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена «дорожная карта» Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов
Орешкин рассказал о реализации нацпроектов в период пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020