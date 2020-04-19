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Жители Подмосковья смогут оформить пропуск с помощью СМС

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Московской области появилась возможность оформить цифровой пропуск, отправив СМС на короткий номер 0250. Об этом сообщает в воскресенье, 19 апреля, пресс-служба регионального правительства.

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Сообщение должно содержать цель поездки, а также тип паспорта, его серию и номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка». Для того чтобы добраться на работу, также нужно указать ИНН предприятия и его краткое наименование.

На цель поездки указывает код. Для поездок на работу код — 1, для посещений медучреждения — 2, а для иных намерений — 3. Также требуется описать цель поездки в 20 символах и указать адрес пункта назначения.

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 709 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Московской области зарегистрировано 4663 случая COVID-2019.

18 апреля стало известно, что за неделю сотрудники правоохранительных органов в Московской области составили 900 протоколов за нарушение самоизоляции. К административной ответственности были привлечены 436 человек, уведомления вручили 52 юрлицам.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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