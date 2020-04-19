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Автомобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первые серийно произведенные автомобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года, рассказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день их уже тестируют и готовят запуск серийного производства.

«С марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам», — сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» в воскресенье, 19 апреля.

2 марта сообщалось, что первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей будут выпущены в мае 2021 года. В этот же день гендиректор компании Адиль Ширинов рассказал, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов. Он пояснил, что 65 из них находятся в преддоговорной стадии.

13 декабря стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

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