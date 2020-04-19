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В Подмосковье от COVID-19 скончались 49 человек

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Число жертв коронавируса в Московской области достигло 49. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает подмосковный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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За сутки в регионе были выявлены 709 новых случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число инфицированных в регионе достигло 4663.

18 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о снижении показателей заболеваемости коронавирусом в регионе.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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