Пятый пациент с коронавирусом скончался в Нижегородской области

Пятый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Нижегородской области. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

«Эмоции пока тревожные. Летальный исход +1. Итого 5. Мужчина 1960 года рождения. Двухсторонняя пневмония и, как следствие, молниеносный отек легких и мозга», — написал Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что всего в регионе подтверждены 646 случаев заражения, еще 129 пациентов ожидают результатов анализов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 человек, при этом резерва ИВЛ достаточно, подчеркнул замгубернатора.

Кроме этого, он добавил, что в настоящий момент индекс самоизоляции в области выше 3,9 балла, и поблагодарил всех, кто не покидает место жительства или пребывания.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в стране. По словам главы государства, власти идут на опережение в борьбе с инфекцией и знают, что нужно делать при любом развитии событий.

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