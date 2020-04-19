В реке в «новой Москве» нашли тело младенца

Тело младенца найдено в реке Цыганке в поселке Воскресенское в «новой Москве». Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел около местного Дома культуры.

Предполагается, что младенца бросили в реку живьем. Ведется розыск родителей малыша.

16 апреля на пустыре в Усолье-Сибирском Иркутской области прохожие нашли тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».