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Песков заявил о важности взаимодействия стран в борьбе с COVID-19

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Фото: ТАСС/Zuma
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в мире увеличивается потребность международного взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Он подчеркнул, что в данной ситуации невозможно абстрагироваться друг от друга, поэтому актуальность и потребность в общении увеличиваются.

«Страны наши взаимодействуют. И происходит общение глав государств. И взаимопомощь оказывается, и обмен информацией», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 19 апреля.

17 апреля Песков рассказал о тактике борьбы с коронавирусом в России.

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин лично держит под контролем темпы ввода дополнительных койко-мест и процесс их укомплектования нужным оборудованием и средствами защиты.

13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусной инфекцией первоочередной задачей для страны. В частности, он подписал несколько распоряжений о выделении дополнительных средств на оснащение медучреждений оборудованием и выплаты врачам.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 3291 человек, отмечает «Газета.ру».

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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