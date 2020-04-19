Путин поздравил верующих с Пасхой

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи. Поздравление размещено на сайте Кремля.

«В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире, — коронавирусной инфекции», — отметил президент.

Он подчеркнул, что для борьбы с эпидемией у России есть все необходимые ресурсы: сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Российские специалисты анализируют опыт других стран и взаимодействуют с зарубежными коллегами. Таким образом, у них есть понимание того, что нужно делать при любом развитии ситуации, а работа ведется на опережение.

В своем обращении к россиянам Путин поблагодарил всех, кто оказывает помощь нуждающимся в сложившихся обстоятельствах.

«Сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции Пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово, — это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни», — добавил президент.

18 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции, отмечает «Газета.ру».

12 апреля в Русской православной церкви (РПЦ) приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.